La scuola riparte ma non per tutti: il piano Azzolina è un caos indecifrabile (Di lunedì 7 settembre 2020) L'istruzione riparte, e d'altronde non si sarebbe potuto fare altrimenti. Ma quella dipinta dalla ministra Lucia Azzolina è una scuola monca, dimezzata, confusa. A rischio. Le ore perse nel tempo pieno alle elementari non hanno ancora trovato spazi per essere recuperate e, al momento, sembrano semplicemente scomparse. Alle superiori si farà un po' da casa, connessi con il pc, e un po' dalle aule, seguendo rigide turnazioni. Laboratori e scambi internazionali finiranno nel dimenticatoio, con le palestre che a loro volta verranno utilizzate meno (in certi casi per niente). E con rigide regole per ridurre al minimo indispensabile i contatti tra i ragazzi. Nella consapevolezza che, però, tutto potrebbe saltare da un momento all'altro.

Ultime Notizie dalla rete : scuola riparte Ma la scuola riparte solo a metà. C’è chi a giorni alterni la vedrà dal pc Rep La scuola ricomincia dall'Alto Adige. Entro il 24 settembre tutti in classe

Primo test per la ripartenza da Bolzano a Vò Euganeo. Azzolina: riapertura segno rinascita per Paese

Primo giorno di scuola nella provincia autonoma di Bolzano per 92mila studenti. Tornano in aula anche i bambini della materna a Vo' Euganeo dove il 14 saranno in visita Mattarella e il ministro Azzoli ...

