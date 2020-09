La Mostra del cinema di Venezia c'è anche con il Covid. A quando i concerti? (Di lunedì 7 settembre 2020) In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c'è, con mille limitazioni e i film vengono proposti. Poche sere fa, Carlo Conti ha realizzato in televisione uno spettacolo in favore di tutti i tecnici che lavorano, appunto, in cinema, in teatro e nella musica che oggi sono a spasso. Era bello vedere l'Arena di Verona col pubblico ampiamente distanziato, ma plaudente. A quando un bel concerto all'aperto con Ligabue o con Zucchero? Leggi su iltempo

GassmanGassmann : Che emozioni prova un ragazzo di 19 anni ,che vede Venezia per la prima volta,e che approda alla Mostra del cinema,… - GassmanGassmann : Mostra del Cinema di Venezia, Non odiare con Alessandro Gassmann: uno dei titoli italiani più ambiziosi in gara - I… - 6000sardine : Va bene tutto, ma pure alla mostra del cinema di #Venezia77 ci tocca vederlo? #salvini - ItaTvfan : Per #Salvini andare nelle sedi istituzionali a decidere il futuro del paese erano inutili passerelle...andare alla… - giorgioviali : Conferenza stampa del film Omelia Contadina di JR, Alice Rohrwacher (Fuori Concorso - Proiezioni speciali) - Mostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Alla Mostra del Cinema di Venezia annunciata la seconda edizione del Lecco Film Fest Lecco Notizie La Mostra del cinema di Venezia c'è anche con il Covid. A quando i concerti?

In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del Cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c’è, ...

“La troisième Guerre” alla Mostra del cinema di Venezia, esordio internazionale di Giovanni Aloi

È nato a Bologna, ma si sente “nomade” e il suo film, La troisième Guerre - alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti - è girato, e ambientato, in Francia. È un esordio internazionale quello di G ...

In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del Cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c’è, ...È nato a Bologna, ma si sente “nomade” e il suo film, La troisième Guerre - alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti - è girato, e ambientato, in Francia. È un esordio internazionale quello di G ...