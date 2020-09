Hong Kong, 12enne fermata e buttata a terra: polizia nella bufera (Di lunedì 7 settembre 2020) Hong Kong, 7 set. (Adnkronos) – Lo polizia di Hong Kong di nuovo nella bufera dopo la pubblicazione di un video che la ritrae mentre ferma e butta a terra una ragazzina di 12 anni. La polizia sostiene che la ragazzina avesse preso parte alla manifestazione non autorizzata di ieri, e di aver fatto ricorso ad un “uso minimo della forza” per fermarla dopo che questa “era scappata in modo sospetto”. Secondo la famiglia, la ragazza era uscita per comprare del materiale scolastico e si è spaventata dopo esser stata avvicinata dalla polizia. Il video, diventato virale in poco tempo, mostra due agenti di polizia che si avvicinano a una giovane ragazza ... Leggi su calcioweb.eu

