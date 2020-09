Gianluca e Massimiliano De Serio raccontano una scena di Spaccapietre (Di lunedì 7 settembre 2020) “In questa scena l’atmosfera è sospesa tra la vita e la morte, ma anche tra il possibile e l’impossibile”, spiegano i registi del film. Leggi Leggi su internazionale

fabio_falzone : Ma i miei preferiti di giornata a #venezia77 sono loro Gianluca e Massimiliano #deserio - LaSarrazDistr : Lunedì 7 settembre, esce SPACCAPIETRE. Ecco le sale che lo proiettaranno in contemporanea alla prima al Festival di… - brindisilibera : New post (IL FILM “SPACCAPIETRE” DEI GEMELLI GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO ALLA 77^ MOSTRA DEL CNEMA DI VENEZIA.… - brindisilibera : New post (IL FILM “SPACCAPIETRE” DEI GEMELLI GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO ALLA 77^ MOSTRA DEL CNEMA DI VENEZIA.… - SassiLive : MASSIMILIANO E GIANLUCA DE SERIO PRESENTANO IL FILM “SPACCAPIETRE” AL MATERA FILM FESTIVAL -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Massimiliano Gianluca e Massimiliano De Serio raccontano una scena di Spaccapietre Internazionale Gianluca e Massimiliano De Serio raccontano una scena di Spaccapietre

“In questa scena l’atmosfera è sospesa tra la vita e la morte, ma anche tra il possibile e l’impossibile”, dice nel video Gianluca De Serio, regista insieme al fratello Massimiliano di Spaccapietre. D ...

I nuovi Pirlo a Coverciano, gli ex calciatori che seguiranno il corso per diventare allenatori

Andrea Pirlo e i suoi fratelli. È iniziato oggi in quel di Coverciano, il nuovo corso per Allenatori UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico. Presenti tra i partecipanti numero ...

“In questa scena l’atmosfera è sospesa tra la vita e la morte, ma anche tra il possibile e l’impossibile”, dice nel video Gianluca De Serio, regista insieme al fratello Massimiliano di Spaccapietre. D ...Andrea Pirlo e i suoi fratelli. È iniziato oggi in quel di Coverciano, il nuovo corso per Allenatori UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico. Presenti tra i partecipanti numero ...