F1, Montezemolo: “Ferrari? Meglio tacere” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è Meglio tacere“. Parola di Luca di Montezemolo, al telefono con l’ANSA, all’indomani del disastro delle Rosse al Gp di Monza. Per l’ex presidente di Maranello bisogna “sperare, alla vigila del millesimo gran premio, che come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo“. Leggi su sportface

NinoMinieri : questa e' la fine che fa chi ha selezionato ingegneri,modellisti e meccanici raccomandati...Ora in FERRARI devono l… - tommy79santoro : @antoniogranato Bin8 sarà cacciato a calci nel 2021...ennesimo errore di una proprietà che non ha capito nulla del… - Bissolati4 : montezemolo ed elkann hanno distrutto la ferrari due teste di cazzo - SigTerlizzi : Credo che la differenza tra questa Ferrari di questi ultimi anni e quella passata sia concentrata in un’unica parol… - spalumb : @Agenzia_Ansa Portebbero ritirare le Ferrari dal campionato fi Formula 1 visto che non riescono più a fare un punt… -

