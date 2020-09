Diocesi di Cerreto, giovedì 10 settembre Tavola Rotonda con i candidati alle Regionali (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita – Così come lo scorso anno per la tornata elettorale che riguardava le Europee così anche per le imminenti elezioni Regionali in Campania del prossimo 20 e 21 settembre, la Scuola Diocesana di Impegno Socio-Politico, diretta da don Matteo Prodi, ha organizzato per questo giovedì 10 settembre ore 20:30 una Tavola Rotonda con i candidati, che andrà in diretta dalle pagine fb della Diocesi e dell’Azione Cattolica diocesana. Lavoro, ambiente e sanità saranno alcuni dei temi caldi che verranno affrontati. L'articolo Diocesi di Cerreto, giovedì 10 settembre Tavola ... Leggi su anteprima24

