Di Maio infastidisce Conte: 'Draghi è una risorsa per l'Italia' (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo gli elogi del premier sabato, anche Di Maio parla dell'ex presidente della Bce: 'In questo momento critico serve che tutte le risorse del Paese vengano impiegate dove c'è bisogno e Mario Draghi è ... Leggi su globalist

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - globalistIT : - spighissimo : @Eleonor63371333 @CarloCalenda Ma su questo non ci piove e credimi non sono affatto contento di essere governato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio infastidisce Di Maio infastidisce Conte: "Draghi è una risorsa per l'Italia" Globalist.it Un percorso in salita per l'M5s

Crescono in casa grillina le preoccupazioni. Fino a pochi giorni addietro dominava una certezza: il successo al referendum costituzionale, data per solida e ampia, avrebbe dato smalto al M5s, segnando ...

Crescono in casa grillina le preoccupazioni. Fino a pochi giorni addietro dominava una certezza: il successo al referendum costituzionale, data per solida e ampia, avrebbe dato smalto al M5s, segnando ...