Covid, il calo dei casi è solo apparente, dipende dai test effettuati (Di lunedì 7 settembre 2020) I 1108 nuovi casi positivi rintracciati ieri segnano il terzo calo consecutivo nei tamponi positivi giornalieri. Ma il dato, come sempre, da solo non spiega se la pandemia stia arretrando o allargandosi. Sul dato pesano infatti le oscillazioni dovute al minor numero di tamponi effettuati nel weekend: ieri sono stati solo 52 mila. Dunque, la tendenza al ribasso è solo apparente. Lo confermano i numeri relativi ai casi più gravi: continua lento ma costante l’aumento delle persone ricoverate (1861, 45 … Continua L'articolo Covid, il calo dei casi è solo apparente, dipende dai test ... Leggi su ilmanifesto

