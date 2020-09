Coronavirus, Speranza: 'Discoteche e stadi restano chiusi' (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma la chiusura di Discoteche e stadi. 'Il governo nazionale non ha mai riaperto le Discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ... Leggi su tgcom24.mediaset

In serata è attesa la firma del nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l’emergenza coronavirus. Le misure anti-Covid - scrive l’Ansa - saranno ...È corsa al vaccino anti-Covid. E, nell’ultima settimana, in Russia, negli Stati Uniti, in Europa si registra una potente accelerazione nelle sperimentazioni. Ma l’Organizzazione mondiale della sanità, ...