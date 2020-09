Coronavirus, calano i contagi ma aumentano decessi e ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Sono 1.108 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore (ieri 1.297) a fronte di 52.553 tamponi effettuati (ieri 76.856). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute. Leggi su dire

