Contagi, il Ministro Azzolina: “I docenti non posso rifiutare l’insegnamento a distanza” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina afferma che i docenti non possono rifiutarsi di lavorare da remoto, e difende il protocollo per ridurre il Contagio nelle scuole. “Un successo”, afferma, indicando l’esempio del prestigioso liceo privato Marymount Richiama al buonsenso il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel parlare delle conseguenze del Contagio in una classe, facendo riferimento … L'articolo Contagi, il Ministro Azzolina: “I docenti non posso rifiutare l’insegnamento a distanza” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

