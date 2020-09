Circum, mattinata di passione: treno fermo per assembramenti ma in tanti senza biglietto (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – mattinata di “passione” per gli utenti della Circumvesuviana, dove ai già normali disagi dei pendolari sulla linea ferroviaria peggiore d’Italia, si uniscono anche le norme anti Covid. Il risultato è un vero e proprio caos generale. Un lunedì nero per gli utenti del mezzo Eav dove questa mattina, a quanto denunciando numerosi pendolari sui social, un treno diretto a Sarno è rimasto fermo nella stazione di Sant’Anastasia per ben 55 minuti. Tutto è cominciato a seguito di un eccessivo assembramento nel primo vagone che ha portato all’intervento sul mezzo delle forze dell’ordine. Dopo circa 20 minuti i carabinieri decidono così di fare un controllo a tappeto dei ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Circum mattinata Circum, mattinata di passione: treno fermo per assembramenti ma in tanti senza biglietto anteprima24.it