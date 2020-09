Cerro Maggiore, l'asilo rinvia l'inizio delle lezioni di una settimana (Di lunedì 7 settembre 2020) Cerro Maggiore, Milano,, 7 settembre 2020 - Il consiglio d'istituto della scuola dell'infanzia Walter Tobagi ha ratificato la decisione di posticipare l'avvio delle attività scolastiche di una ... Leggi su ilgiorno

BenniN1 : Bandi di gara e contratti COMUNE DI CERRO MAGGIORE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO… - wainerpe : @xnitius Il Cerro Maggiore di miaconoscenza non è sul lago ?????? - OK_Cosmetica : Offerte #Cerro Maggiore: Uno o 3 trattamenti rigeneranti su viso e corpo al salone Q Esthétique (sconto fino a 61%)… - MattiaBorsani : @TheSpaceCinema Ieri sono andato a vedere Tenet nella vostra multisala di Cerro maggiore: un solo appunto, non fate… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerro Maggiore Cerro Maggiore, l’asilo rinvia l’inizio delle lezioni di una settimana IL GIORNO Cerro Maggiore, l’asilo rinvia l’inizio delle lezioni di una settimana

Cerro Maggiore (Milano), 7 settembre 2020 - Il consiglio d’istituto della scuola dell’infanzia Walter Tobagi ha ratificato la decisione di posticipare l’avvio delle attività scolastiche di una settima ...

Cerro Maggiore, slitta al 14 settembre l’apertura della materna Tobagi

Tutte le scuole primarie (Carducci, Strobino e Cantalupo) la prima settimana faranno solo orario antimeridiano per sopperire alla carenza di organico Modificato il calendario scolastico dell’Iistuto c ...

Cerro Maggiore (Milano), 7 settembre 2020 - Il consiglio d’istituto della scuola dell’infanzia Walter Tobagi ha ratificato la decisione di posticipare l’avvio delle attività scolastiche di una settima ...Tutte le scuole primarie (Carducci, Strobino e Cantalupo) la prima settimana faranno solo orario antimeridiano per sopperire alla carenza di organico Modificato il calendario scolastico dell’Iistuto c ...