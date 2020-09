Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Sono Tornati Insieme! (Di lunedì 7 settembre 2020) Sembrava finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e invece, a sorpresa, i due ex gieffini hanno deciso di riprovarci! La conferma, oltre che dalla diretta interessata, è arrivata anche da Belen Rodriguez. Eccovi tutti i dettagli di questo incredibile ritorno di fiamma. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci hanno sorpreso, ancora una volta: i due ex gieffini, dopo essersi detti addio qualche settimana fa, hanno deciso di riprovarci e di dare una seconda chance alla loro lovestory. I rumors giravano ormai da giorni, ma la conferma è arrivata solo poche ore fa, quando i Mosodriguez Sono stati beccati a cena insieme a Milano. La showgirl argentina, subito dopo, è partita sola soletta per la kermesse ... Leggi su gossipnews.tv

