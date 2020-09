Calcio: Kolarov a Milano, visite e firma (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - Milano, 07 SET - Aleksandar Kolarov e' a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Il difensore si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo lega all'Inter. Al ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : L' #Inter si raduna senza i nazionali. E domani arriva Kolarov - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - Gazzetta_it : #Inter, #Kolarov pronto. Poi cassa con tre pedine, e parte l’assalto a #Kanté - genovesergio76 : - ApCalciomercato : Visite mediche per Kolarov: attesa l’ufficialità del serbo -