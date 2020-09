Briatore torna sui social: 'Sono in super forma, pronto per ripartire' (Di lunedì 7 settembre 2020) Agenzia Vista, Milano, 07 settembre 2020 L'imprenditore Flavio Briatore, ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al ... Leggi su leggo

Noovyis : (Flavio Briatore torna sui social con un video-messaggio: “Mi vedete…sono in superforma. Pronto per ripartire”) Pl… - FabGiagnoni : Meno male che torna #Briatore, non vedevo l'ora! #Covidioti alla riscossa!!! #Zangrillo va' in pensione. #coviddi… - zazoomblog : Flavio Briatore torna sui social con un video-messaggio: “Mi vedete…sono in superforma. Pronto per ripartire” -… - ilfattovideo : Flavio Briatore torna sui social con un video-messaggio: “Mi vedete…sono in superforma. Pronto per ripartire” - Affaritaliani : Briatore torna sui social: 'Sono in super forma, pronto per ripartire' -