Brescia, Delneri: “Voglio un calcio propositivo e conta la qualità dei giocatori” (Di lunedì 7 settembre 2020) Gigi Delneri inizia ufficialmente la sua esperienza a Brescia. Lunedì pomeriggio il nuovo allenatore biancoblù si è presentato alla stampa parlando della stagione che aspetta le rondinelle.LE PAROLE DI Delnericaption id="attachment 393273" align="alignnone" width="300" Delneri (getty images)/captionQueste le sue prime parole: "Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando. Il calcio è accettabile a tutti i livelli, basta che sia organizzato. Penso di fare una squadra organizzata in grado di soffrire. conta anche la qualità dei giocatori: noi cerchiamo di dare le giuste indicazioni, ma loro devono riuscire ad esprimersi al meglio. Cercheremo di dare tuto ciò a loro. 4-4-2? Non basta lo ... Leggi su itasportpress

Gigi Delneri ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presentandosi come nuovo tecnico del Brescia. Le sue parole. SQUADRA – «Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere a ...Il Brescia sembra molto vicino alla cessione di due giocatori in Premier League. Due addii che potrebbero favorire il mercato per il nuovo allenatore Del Neri. Luigi Delneri () Il Brescia ha da poco c ...