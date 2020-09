Blade Runner: Enhanced Edition in un video che mostra le cutscene rimasterizzate (Di lunedì 7 settembre 2020) Blade Runner: Enhanced Edition è stato annunciato a marzo per PC, Switch, PS4 e Xbox One, e ora abbiamo ottenuto uno sguardo a come il gioco migliorerà le cutscene dell'originale. Il gioco, dagli specialisti di porting e upgrade Nightdive Studios, arriverà con risoluzioni più nitide di quanto fosse possibile nell'originale.I filmati, visti nel trailer qui sotto, sono stati 'ripuliti': ora girano a risoluzioni fino a 4K e a 60 FPS (rispetto ai 15 FPS nell'originale). I modelli dei personaggi sono stati perfezionati, ma sembra che il gioco sarà essenzialmente lo stesso dell'amato originale, se queste cutscene sono qualcosa su cui basarsi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Lo sviluppatore Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, di Blade Runner: Enhanced Edition che mette in risalto i miglioramenti appo ...

