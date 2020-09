Biker Fest a Lignano Sabbiadoro dal 17 al 20 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche quest’anno la “Mecca” del Custom internazionale sarà Lignano Sabbiadoro e vedrà il pellegrinaggio dei migliori preparatori di moto italiani ed europei con un centinaio di capolavori su due ruote unici e imperdibili ed un programma ricco di eventi. Il 34° Biker Fest si svolge a Lignano Sabbiadoro in 3 zone distinte, per offrire una migliore esperienza e valorizzare meglio le varie attrazioni: LUNA PARK STRABILIA (Live Music, Shows, Auto USA, Gare, Espositori, Area Food)PIAZZALE DELLO STADIO TEGHIL, AQUASPLASH & AREA MERCATO (Demo Rides, Custom Bike Show, Auto Sportive, E-Mobility Area)DIRT TRACK AREA (Dirt Track Races & School, Scrambler, 4×4, Off Road Jeep, Enduro, Trial, Kart Cross)TERRAZZA A ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Biker Fest Biker Fest, Lignano si prepara al grande raduno TGCOM Luca Zaia domenica a Oderzo

ODERZO - Domani, domenica 6 settembre, il presidente della Regione del Veneto interverrà ad Oderzo all’apertura dell’Opitergium Bike Fest 2020 – Fiera del Cicloturismo. L’appuntamento è alle 10.30 in ...

DOMANI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO AD ODERZO (TV) PER L’OPITERGIUM BIKE FEST-FIERA DEL CICLOTURISMO

Domani, domenica 6 settembre, il presidente della Regione del Veneto interverrà ad Oderzo (TV) all’apertura dell’Opitergium Bike Fest 2020 – Fiera del Cicloturismo. L’appuntamento è alle 10.30 in Piaz ...

ODERZO - Domani, domenica 6 settembre, il presidente della Regione del Veneto interverrà ad Oderzo all’apertura dell’Opitergium Bike Fest 2020 – Fiera del Cicloturismo. L’appuntamento è alle 10.30 in ...Domani, domenica 6 settembre, il presidente della Regione del Veneto interverrà ad Oderzo (TV) all’apertura dell’Opitergium Bike Fest 2020 – Fiera del Cicloturismo. L’appuntamento è alle 10.30 in Piaz ...