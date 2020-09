Barbara D’Urso i fan: “Durante l’estate sei passata dal chirurgo?” (Di lunedì 7 settembre 2020) Vediamo insieme l’ultima fotografia che ha pubblicato direttamente Barbara D’urso dove vai fan hanno commentato in modo molto particolare. View this post on Instagram Flashdance 😜 #love #dance #colcuore❤️ A post shared by Barbara d'Urso (@Barbaracarmelitadurso) on Sep 3, 2020 at 3:11am PDT La bravissima Barbara D’Urso è una donna davvero molto bella, ma nelle … L'articolo Barbara D’Urso i fan: “Durante l’estate sei passata dal chirurgo?” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - GalantoMassimo : 'Per rispettare le regole, mi sono fatta costruire un'asta di legno lunga un metro e mezzo per calcolare all'istant… - Jambolide : Fatevi curare da Barbara D'Urso - jacopoandriani : @theamazer Peccato che quando si fa le foto ha più luci di Barbara d'Urso che la fanno sembrare un vampiro ???? - zazoomblog : Barbara D’Urso: indizi sul promo di Live – Non è la d’Urso - #Barbara #D’Urso: #indizi #promo -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia