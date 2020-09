Autovelox fissi anche nelle strade di quartiere: come cambia il Codice della Strada con il dl Semplificazioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Decreto Semplificazioni, novità per il Codice della Strada. Arrivano gli Autovelox fissi anche sulle strade di quartiere. Con il decreto Semplificazioni saranno apportate delle modifiche anche al Codice della Strada, e si tratta di novità anche rilevanti per gli automobilisti. “Nel testo del disegno di legge di conversione del decreto ‘semplificazione’, approvato in settimana al Senato, sono state introdotte (silenziosamente) numerose e importanti novità per il Codice della Strada“, annuncia Associazione sostenitori e amici ... Leggi su newsmondo

sole24ore : Dl Semplificazioni, autovelox fissi anche nelle strade locali e di quartiere - SSaponelli : RT @Acidelius: Renderanno le città invivibili, per chi ci deve lavorare - Filippopompei : RT @sole24ore: Dl Semplificazioni, autovelox fissi anche nelle strade locali e di quartiere - Mick2117 : RT @Acidelius: Renderanno le città invivibili, per chi ci deve lavorare - Riccardo_ScZ : @virginiaraggi Ma ‘sta storia degli autovelox fissi in città è vera? No perché col cazzo che i romani te rivotano s… -