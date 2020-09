Atalanta, spunta un rinforzo made in Italy per Gasperini: è un grande ex (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Atalanta sogna in grande e punta a rinforzare la rosa per continuare a stupire. La Dea avrebbe messo gli occhi su Davide Zappacosta, ex nerazzurro e con un passato anche con le maglie di Torino, Roma e Chelsea. Le difficoltà ad arrivare a Karsdorp hanno portato la società a virare sull'italiano.Atalanta: spunta Zappacostacaption id="attachment 557429" align="alignnone" width="600" zappacosta (getty images)/captionSecondo quanto afferma L'Eco di Bergamo in edicola oggi, l'Atalanta starebbe pensando al ritorno di Davide Zappacosta in quel di Bergamo. L'esterno aveva già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2014-15 salvo poi avere altre esperienza con Torino, Roma e Chelsea. Ancora di proprietà dei blues, l'italiano potrebbe tornare alla Dea con la formula del prestito. ... Leggi su itasportpress

