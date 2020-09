Assegno unico per i figli a partire da gennaio, cos’è e come funziona (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Assegno unico per i figli dovrebbe partire da prossimo gennaio, nei prossimi giorni si decideranno le sue sorti in Parlamento: governo fiducioso sull’approvazione A partire dal prossimo gennaio dovrebbe essere erogato l’Assegno unico ed universale per i figli. Il disegno di legge, introdotto lo scorso luglio, dovrà passare per il Parlamento nei prossimi giorni per … L'articolo Assegno unico per i figli a partire da gennaio, cos’è e come funziona proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

neXtquotidiano : Quando arriva l’assegno unico universale per i figli? - troianosalvo : RT @ItaliaViva: Bonetti: 'È importante far partire l'assegno unico e universale da gennaio 2021' - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: Bonetti: 'È importante far partire l'assegno unico e universale da gennaio 2021' - wam_the : Assegno unico per famiglie: settembre mese decisivo. Come funzionerà? - ItaliaViva : Bonetti: 'È importante far partire l'assegno unico e universale da gennaio 2021' -