Anche Marina Berlusconi positiva al Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) NeAnche la figlia maggiore di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, è riuscita a evitare il contagio da coronavirus. È stata infatti diffusa oggi la notizia della sua positività al Covid-19 e così la Presidente di Fininvest e Mondadori resterà in isolamento presso la sua casa milanese, insieme con i suoi famigliari, come ha fatto appena appresa la notizia della positività di suo padre. I due erano stati evidentemente a contatto e dunque è scattata la preoccupazione Anche in casa di Marina.C'è da dire che, proprio come Silvio, Anche Marina Berlusconi in questo periodo è stata costantemente monitorata con continui tamponi, ne ha avuti molti negativi, ma ... Leggi su blogo

