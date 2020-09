Alexei Navalny sta meglio (Di lunedì 7 settembre 2020) Il più importante oppositore di Vladimir Putin – avvelenato in Russia e ricoverato in Germania – non è più in coma, respira autonomamente e risponde agli stimoli Leggi su ilpost

ilpost : Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - SkyTG24 : Alexei Navalny si è risvegliato dal coma farmacologico a Berlino - HuffPostItalia : Alexei Navalny è uscito dal coma, è reattivo - ValentinaFascia : RT @ilpost: Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - RaffaRa06692253 : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalny è uscito dal coma, è reattivo -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny Alexei Navalny sta meglio Il Post Navalny esce dal coma farmacologico

Il dissidente russo Alexei Navalny è uscito dal coma indotto farmacologicamente e staccato dalla ventilazione meccanica. Ad annunciarlo è stato l'ospedale di Berlino 'Charité' in cui l'oppositore russ ...

Berlino, esce dal coma indotto il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj

BERLINO - Il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, 44 anni, è uscito dal coma indotto ed è reattivo. Lo riferisce l'ospedale tedesco Charité dove è ricoverato dal 22 agosto scorso due giorni ...

Il dissidente russo Alexei Navalny è uscito dal coma indotto farmacologicamente e staccato dalla ventilazione meccanica. Ad annunciarlo è stato l'ospedale di Berlino 'Charité' in cui l'oppositore russ ...BERLINO - Il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, 44 anni, è uscito dal coma indotto ed è reattivo. Lo riferisce l'ospedale tedesco Charité dove è ricoverato dal 22 agosto scorso due giorni ...