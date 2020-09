Adl ricorda a Caldoro l’investimento sostenuto ma sbaglia il nome (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se saranno stati 70 milioni (più 10 di bonus come specificato) ben spesi sarà il campo a dirlo. Per il momento, Victor Osimhen si ritrova suo malgrado coinvolto nella diatriba a distanza tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Il numero uno azzurro, schieratosi apertamente al fianco del governatore uscente Vincenzo De Luca, ha ricordato a Caldoro l’investimento sostenuto per assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Lille ma nei suoi “cinguettii” ha sbagliato a scrivere il cognome del neo acquisto. Colpa di una “h” galeotta, scivolata inavvertitamente dopo la e. Un errore di battitura che non ... Leggi su anteprima24

AntonioIuffredo : @RafAuriemma @victorosimhen9 Aurié e basta vendere fumo. Mo ci dobbiamo esaltare per ogni ragazzuolo che viene, pur… - f_stelo : @Tanzen È un tweet da squadra di calcio, si ricorda quando morì Squinzi? Era da ADL il tweet? - erosazzurro : @MonicaMoka79 @ADeLaurentiis Ricorda che adl non parla mai a caso ?? per fare così qualcosa gli è andato storto con l'editore -

Il tempo scorre e la situazione Milik non si sblocca. Lo ricordiamo: con il contratto in scadenza nel 2021 e zero intenzioni di rinnovo, il polacco è destinato all’addio per monetizzare nelle casse de ...

"Sapete come la penso sulle nazionali, oggi mi piacerebbe dire che il Napoli non scende in campo, mentre gli altri non dicono niente. Io ce l'ho con l'Uefa, mi auguro che quando rientrino i nostri gio ...

