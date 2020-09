A Bologna una via per Marcella di Folco, prima strada in Italia dedicata a una trans (Di lunedì 7 settembre 2020) commenta Bologna sarà la prima città Italiana ad avere un via intitolata a una persona trans : Marcella di Folco , fondatrice del Movimento identità delle persone transessuali e transgender, morta 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset

