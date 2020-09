365 giorni di sole sul tuo viso (Di lunedì 7 settembre 2020) Caramellata, appena dorata, nera come il cioccolato. C’è abbronzatura e abbronzatura: ogni pelle ha la sua, complice il fototipo di partenza, ma anche quanto e come ci si è esposte al sole. La “dura verità” è che qualunque sia il grado di colorito raggiunto in questa estate, ci metterà circa 28 giorni, chi più chi meno, a svanire come i benefici del mare al rientro in ufficio. D’altronde è la legge del turnover cellulare: la pelle si rinnova eliminando le cellule della superficie, ricche di cheratina e cariche di melanina affiorata di ora in ora sul lettino, per lasciar spazio a cellule nuove, vitali, più luminose ma certo meno colorite di quelle rimaste a lungo esposte ai raggi. In viso, poi, se si aggiunge l’azione di detergenti e struccanti, il ... Leggi su iodonna

pompeii_sites : Dal 1 settembre è ripristinata la vendita degli abbonamenti Pompei 365. Sarà possibile prenotare gli abbonamenti on… - Iginoigino22 : @marcopink73 Mio papà, con una piccola azienda agricola con animali da curare 365 giorni all'anno, lavorava anche… - tetraneuronica : RT @erofecesari: ma se a scuola st’anno ti uccidono pure se hai il raffreddore a me, che ho il naso chiuso h24 e allergia incorporata 365 g… - erofecesari : ma se a scuola st’anno ti uccidono pure se hai il raffreddore a me, che ho il naso chiuso h24 e allergia incorporat… - Artemisthea84 : @manuela1877 Se avessi la possibilità di lavorare in ufficio metterei sempre tacchi e zeppe... Invece antinfortunis… -

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni Tre Cu e più di 365 giorni indicati, come regolarsi con il 730? La Repubblica Salvini e Zaia insieme a Mestre «Non c’è concorrenza interna»

«Istituirò il ministero del Mare» promette il leader della Lega «Non si possono aspettare dieci anni per togliere i fanghi dai canali della città» Mestre «Chiedo che Venezia sia vivibile per i venezia ...

Coronavirus, i dati – 1.297 nuovi casi e 7 vittime. Rispetto a ieri trentamila tamponi in meno: 76.856. Aumentano terapie intensive

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.297 casi di coronavirus. Il calo rispetto al giorno precedente – quando erano stati quattrocento in più, 1.695 – deve essere letto tenendo presente u ...

«Istituirò il ministero del Mare» promette il leader della Lega «Non si possono aspettare dieci anni per togliere i fanghi dai canali della città» Mestre «Chiedo che Venezia sia vivibile per i venezia ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.297 casi di coronavirus. Il calo rispetto al giorno precedente – quando erano stati quattrocento in più, 1.695 – deve essere letto tenendo presente u ...