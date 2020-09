Us Open 2020, Novak Djokovic squalificato: decisione giusta o troppo severa? (Di domenica 6 settembre 2020) Fa discutere e non poco la clamorosa squalifica di Novak Djokovic dall’edizione 2020 degli US Open. Durante il corso del primo set dell’ottavo con Pablo Carreno Busta, il tennista serbo si è reso protagonista di un gesto di stizza, dopo aver subito il break 6-5, scaricando una pallata accidentalmente contro un giudice di linea. La donna, colpita alla gola, ha mostrato evidenti difficoltà respiratorie e Djokovic, preoccupato, si è avvicinato immediatamente per scusarsi. Ma, nonostante le scuse, gli organizzatori sono stati inflessibili. Protocollo applicato come da regolamento e squalifica, anche per il numero uno del mondo. Per quanto la pallata possa sembrare leggera e scagliata senza rabbia, il gesto è certamente da condannare. La decisione, ... Leggi su sportface

