Turista colta da infarto a Capri | salvata da volontari in ferie sull’isola

Capri (Na) – Il destino ha voluto che una volontaria della Croce Rossa sedesse sotto l'ombrellone vicino e la salvasse da un infarto in corso. Una Turista italiana è stata miracolata dall'intervento della giovane che si trovava in spiaggia e dai defibrillatori installati nei pressi della Chiesetta di S.Andrea. Il dramma a lieto fine si è consumato nella spiaggia di Marina Piccola, a Capri. La volontaria ha visto la donna cadere a terra in evidente arresto cardiaco non ci ha pensato due volte ed ha messo subito in pratica le sue conoscenze. Praticandogli un massaggio cardiaco, senza farsi prendere dal panico e mantenendo la calma ha permesso al cuore della donna di ripartire. Poi, sono arrivati in suo aiuto i bagnini ed infine

