Salvini: “Il Governo non dura. Azzolina e Manfredi due fantasmi” (Di domenica 6 settembre 2020) Matteo Salvini a Cernobbio: “Mi auguro che questo Governo non arrivi fino in fondo”. CERNOBBIO (COMO) – Matteo Salvini a Cernobbio per partecipare al Forum Ambrosetti. Come riportato dall’Huffington Post, l’ex ministro dell’Interno è ritornato ad attacca duramente la maggioranza: “Questo Paese rischia di morire di non decisione …. Azzolina e Manfredi sono due fantasmi, si sta litigando su tutto. E’ il caos, e lo dico con rammarico. Siamo gli unici in Europa a non aver dato certezza a studenti e insegnanti …. Il danno che si può fare alle future generazioni è quello di non scegliere per il futuro. Alla maggioranza imputo una drammatica mancanza di decisioni“. Le proposte della Lega Dal ... Leggi su newsmondo

pdnetwork : A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Matta… - AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap… - matteosalvinimi : CAPEZZONE ASFALTA IL RENZIANO: 'FINO ALLE ELEZIONI NON TOCCHERETE I DECRETI SALVINI. AVETE PAURA DI ESSERE GIUDICAT… - mgaverde : RT @matteorenzi: Salvini ha detto che vuole mandare a casa @TeresaBellanova definendola “indegna”. Se solo Salvini comprendesse il senso de… - PDM_66 : RT @pdnetwork: A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Mattarella, br… -

