Sabrina Ferilli: “Essere contro Salvini è un valido motivo per cui unirsi” (Di domenica 6 settembre 2020) Salvini contro Sabrina Ferilli. Due persone che apparentemente non hanno nulla a che spartire tra loro. In una recente intervista però lo showgirl e attrice ha difeso l’operato della sindaca Virginia Raggi e del governo Conte in questi mesi difficili. Non è mancato l’attacco del leader della Lega. Il clima di campagna elettorale per le comunali di Roma è già acceso e durerà ancora a lungo. Lo scontro tra Salvini e Ferilli Sabrina Ferilli non nasconde le sue idee politiche. “Ad oggi non ho motivi per non rivotare la Raggi“. La dichiarazione, rilasciata in occasione della festa del Fatto Quotidiano, fa discutere. “Io penso che non c’è stato un ... Leggi su newspad

