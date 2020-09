REFERENDUM, PERCHÉ NO/-14. La democrazia va difesa anche a costo dell'impopolarità (Di domenica 6 settembre 2020) Giorni fa ho telefonato ad un notissimo personaggio televisivo per chiedergli come avrebbe votato al REFERENDUM costituzionale. “Voterò senz’altro No per difendere il ruolo del Parlamento e la reputazione della Politica”, sono state le sue parole. Non avevo dubbi. Gli ho chiesto se potevo farlo chiamare da un giornale per un’intervista. “Fammici pensare”, ha risposto. Ho capito. L’ho fatto chiamare lo stesso, ha declinato. Il personaggio in questione ha alle spalle una vita di successi, ha superato gli ottant’anni, di sicuro comprende il valore della democrazia rapprentativa e considera la Politica una cosa seria. Eppure non se l’è sentita di esporsi. Non teme il manganello (non sono più i tempi), teme d’essere escluso dalla Rai grillina e ... Leggi su huffingtonpost

Nicola23453287 : RT @51inif: Ecco perché il referendum anti casta farà solo danni #MOV5BALLE ?@marcotravaglio? ?@AndreaScanzi? e #pedulla’ ?@LaNotiziaTwee… - avvmacellaro : RT @51inif: Ecco perché il referendum anti casta farà solo danni #MOV5BALLE ?@marcotravaglio? ?@AndreaScanzi? e #pedulla’ ?@LaNotiziaTwee… - 51inif : Ecco perché il referendum anti casta farà solo danni #MOV5BALLE ?@marcotravaglio? ?@AndreaScanzi? e #pedulla’ ?… - Acidelius : RT @cgcronos: Perche votare NO - cgcronos : Perche votare NO -

Ultime Notizie dalla rete : REFERENDUM PERCHÉ Ecco perché il referendum anti casta farà solo danni ilGiornale.it “C’è una grande voglia di comprare made in Italy e prodotti foggiani”, parola di Luigi Di Maio. Il Ministro ospite dell’Università

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che punta a tornare capo politico del MoVimento 5 Stelle, ha presentato oggi, ospitato dall’Università degli Studi di Foggia e dal Magnifico Rettore Pierpaolo L ...

Conte si blinda a palazzo Chigi: «Inutile tirare Draghi per la giacca…»

«Mario Draghi viene tirato per la giacca invano». Giuseppe Conte torna a parlare dopo un lungo silenzio estivo. Nel primo compleanno del suo secondo governo, il premier cerca di spazzare via le nuvole ...

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che punta a tornare capo politico del MoVimento 5 Stelle, ha presentato oggi, ospitato dall’Università degli Studi di Foggia e dal Magnifico Rettore Pierpaolo L ...«Mario Draghi viene tirato per la giacca invano». Giuseppe Conte torna a parlare dopo un lungo silenzio estivo. Nel primo compleanno del suo secondo governo, il premier cerca di spazzare via le nuvole ...