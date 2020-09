Pellezzano, incendi domati: fondamentale l’utilizzo di una vasca artificiale (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – Sono stati spenti nella serata di ieri gli incendi che hanno interessato il territorio comunale di Pellezzano in località Grotte e Casignano. Di fondamentale supporto nell’intervento di spegnimento agli elicotteri della Regione Campania la vasca artificiale utilizzata per approvvigionarsi di acqua. A sottolineare il dato il sindaco Francesco Morra, che oltre a ringraziare quanti si sono adoperati per domare l’incendio, la vasca è stata appositamente realizzata per fornire questo tipo di aiuto ai mezzi di soccorso ambientale. “Gli inquirenti – continua Morra – come purtroppo accade in queste circostanze, sono al lavoro per scoprire le cause che hanno dato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Pellezzano incendi Incendio sul monte tra Baronissi e Pellezzano. Intervenuti i Vigili del Fuoco Zerottonove.it Incendi a Salerno e provincia, le proposte di "Più Europa". FdI: "Disastro ambientale"

“Stiamo assistendo a troppi incendi negli ultimi giorni e, soprattutto, nelle ultime ore. Occorrono misure e un piano di prevenzione con l'utilizzo di soluzioni tecnologiche, come il monitoraggio sate ...

“Stiamo assistendo a troppi incendi negli ultimi giorni e, soprattutto, nelle ultime ore. Occorrono misure e un piano di prevenzione con l'utilizzo di soluzioni tecnologiche, come il monitoraggio sate ...