Pagelle Fiorentina-Lucchese 5-0: voti e tabellino amichevole 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Le Pagelle e i voti di Fiorentina-Lucchese 5-0, match amichevole in programma al Franchi. Al 40′ è Franck Ribery a sbloccare il risultato con un destro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Coletta dopo due pali colpiti: uno da Pezzella di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’altro dallo stesso ex Bayern con una conclusione fulminea. Nella ripresa la Fiorentina dilaga: al 49′ è il turno di Kouamé con un colpo di testa su cross di Duncan, poi la doppietta di Ribery con un gran mancino. Ma non è finita: al 65′ Lirola con un cross innesca l’autogol di Solcia prima del definitivo pokerissimo siglato dal solito Kouamé, autore di una doppietta. Fiorentina-Lucchese ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina Pagelle Fiorentina-Lucchese 5-0: voti e tabellino amichevole 2020 Sportface.it Serie A femminile: Fiorentina-Florentia in diretta

Fiorentina-Florentia femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per ...

I 6 pasti al giorno, la fidanzata bobbista, la Fiorentina e la Play: Fabbri, peso quindi sono

meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...

Fiorentina-Florentia femminile. Match valido per la terza giornata di Campionato di Serie A femminile 2020-2021. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per ...meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...