Meteo d’OTTOBRE: forti nevicate precoci su ALPI. Video drone (Di domenica 6 settembre 2020) I modelli matematici stagionali prevedono nevicate molto abbondati per Ottobre sui rilievi ALPIni. Con neve che entro la fine del mese potrebbe scendere verso le basse quote. L’Autunno annunciato dal centro Meteo americano è stato prospettato decisamente più freddo rispetto alla media, con una gran quantità di precipitazioni. Da ciò si evince la possibilità di avere nevicate sulle ALPI, dapprima a quote medio alte, per poi scendere temporaneamente anche sotto i 1000 metri di quota. La neve sui 1000 metri di quota sulle ALPI non costituisce un’unicità. Specie verso la fine del mese non dovrebbero essere insolite le prime irruzioni d’aria fredda. Alcuni anni fa si ebbero nevicate nella prima ... Leggi su meteogiornale

