Leonardo: “Abbiamo investito su Icardi. Con Allegri nessun contatto” (Di domenica 6 settembre 2020) Leonardo, dirigente del Psg, ha parlato in una lunga intervista a Canal+ soffermandosi sull’arrivo di Mauro Icardi dall’Inter, preso a titolo definitivo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Tutti devono vendere per comprare, il FpF non ci permette di mettere altro denaro. Adesso bisogna vendere dei calciatori ma è difficile perché nessuno compra. Abbiamo investito su Mauro Icardi questa estate, da adesso dovremo essere creativi sul mercato in entrata. Con Tuchel le cose sono molto chiare, ha fatto una cosa fantastica ma adesso è un momento di riflessione. La gente parla perché lui è arrivato prima di me. Non ho mai contatto Allegri. Mbappé e Neymar? Vogliamo continuare con loro.” Foto: sito Psg L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

