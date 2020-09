Juventus, Toni deciso: “Tra Dzeko e Suarez dico…” (Di domenica 6 settembre 2020) Sembra senza fine la lunga telenovela estiva in casa Juventus per quanto riguardo il nome del nuovo attaccante. Il futuro erede del partente Higuain sembrerebbe infatti sempre più vicino ma anche sempre più indecifrabile, con un testa a testa tra Suarez e Dzeko, con colpi di scena a giovare e penalizzare l’uno o l’altro. Per quanto riguardo il bosniaco, è in stallo la trattativa con la Roma, ancora impantanata nello scambio Milik-Under con il Napoli, il quale sembrerebbe giocare al rialzo con i capitolini. Sul versante Barcellona invece, sembrerebbe ancora latitare un’intesa tra il Pistolero e i blaugrana per la buonuscita, proprio per questo si starebbero valutando soluzioni alternative in queste ore, anche riguardo al problema passaporto che affligge l’attaccante uruguayano. Ad esprimersi ... Leggi su tuttojuve24

