Ibisevic si presenta allo Schalke 04 e… non vuole lo stipendio: “Donerò tutto in beneficenza” (Di domenica 6 settembre 2020) Vedad Ibisevic firma per lo Schalke 04 e... non vuole lo stipendio. Il neo acquisto del club tedesco ha deciso di giocare per il piacere di farlo e l'onore di essere in Bundesliga con la maglia di questo club. "Non sono qui per guadagnare soldi, ma per giocare in Bundesliga", le sue parole ai canali ufficiali della società.Vedad Ibisevic: stipendio in beneficenzacaption id="attachment 1017607" align="alignnone" width="604" Ibisevic (twitter Schalke 04)/captionParlando ai canali ufficiali dello Schalke 04, il neo attaccante bosniaco ha annunciato la sua iniziativa: devolverà infatti il proprio stipendio in beneficenza. L'ex Hertha Berlino guadagnerà solo attraverso determinati ed eventuali bonus: ... Leggi su itasportpress

