‘Gf Vip 4’, nella nuova reunion tra gli inquilini una sorpresa inaspettata fa piovere critiche dal web! (Di domenica 6 settembre 2020) È stata molto seguita la quarta edizione del Grande Fratello Vip: a renderle indimenticabile sicuramente è stata l’emergenza Covid che ha visto il programma trasformarsi completamente e adeguarsi alle numerose norme entrate in vigore per fronteggiare la situazione di allarme sanitario, ma ad appassionare il pubblico sono state le dinamiche del gioco che hanno visto nascere una storia d’amore, quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, e numerosi scontri tra i concorrenti. Non solo l’antipatia, mai risolta, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, ma protagonista di moltissimi contrasti con gli altri inquilini è stato sicuramente Antonio Zequila, spesso al centro delle polemiche: prima la querelle con Adriana Volpe, poi i frequenti battibecchi con Sossio Aruta, Andrea Denver e Patrick Pugliese, proseguiti anche dopo ... Leggi su isaechia

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci ricorda Venezia e prepara le valigie per il GF Vip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci è nel panico | Delirio sventato prima del GF Vip - MuredduGiovanni : RT @TerreImpervie: 'Fulvio Abbate al Grande Fratello Vip' 2020 e gente che ha scritto giusto 3-4 libri più di Fabrizio Corona pensa di da… - infoitcultura : Adriana Volpe crisi profonda | Aria di tempesta con Roberto Parli fuori il GF Vip - leone52641 : RT @cicciogia: Il red carpet del Festival del Cinema di Venezia sembra il GF Vip. Tristezza. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Anche un alatrense al "Grande Fratello Vip": Gabriele Rossi parte col piede giusto ciociariaoggi.it