"Fratelli tutti, cambiate registro": Ecco l'enciclica post Covid di Papa Francesco (Di domenica 6 settembre 2020) AGI – L'enciclica sulla pandemia viene pubblicata con modalità che la dicono lunga su come la pandemia non sia per nulla finita. Papa Francesco sarà ad Assisi il 3 ottobre; da lì firmerà la sua terza lettera circolare ai cristiani e agli abitanti del Pianeta tutti, perché questa volta immaginare che si rivolga solo ai primi sarebbe davvero un eccesso di understatement. Bergoglio, in questi lunghi mesi, ha parlato all'uomo di ogni latitudine, perché ad ogni latitudine il morbo ha colpito. Non può che proseguire su questa strada: “Fratelli tutti” saranno le prime parole del documento. tutti insieme: bisogna essere pronti al dopo anche se, per l'appunto, il dopo non è ancora iniziato, ... Leggi su agi

