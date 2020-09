Festa del Fatto, l’intervista a Gualtieri: “Giusti ammortizzatori sociali per tutti, in futuro bonus più selettivi. Ripartire con riforma fiscale” (Di domenica 6 settembre 2020) Sulla scrivania di Roberto Gualtieri c’è una pila di progetti: hanno tutti l’obiettivo di essere finanziati con i fondi del Recovery fund. “Ma ne stanno arrivando degli altri e non capisco perché questo sia un problema”, dice il ministro del Tesoro, intervenendo alla Festa del Fatto Quotidiano. Intervistato dal vicedirettore Salvatore Cannavò e da Carlo Di Foggia l’esponente del Pd ha affrontato i punti più caldi del momento a cominciare da quelli politici: come voterà al Referendum? “Io voterà sì, penso che la riduzione dei parlamentari sia una cosa positiva ma sono necessarie altre riforme, a partire da quella elettorale”. E dell’alleanza con i 5 stelle? “Questa alleanza si è guadagnata sul campo i galloni ... Leggi su ilfattoquotidiano

