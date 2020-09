Da Kolarov a Vidal, da Suarez a Bakayoko e non solo: al via una settimana calda (Di lunedì 7 settembre 2020) Una settimana calda, caldissima, quella che sta per cominciare. In casa Inter aspettano prima Kolarov e poi Vidal per le visite, il doppio colpo annunciato e che era stato promesso a Conte durante il famoso vertice che aveva portato al rispetto del contratto in essere con il club nerazzurro. La Juve vuole chiudere la pratica Suarez, confidando che sia proprio Suarez a chiudere la pratica passaporto. E’ lui la prima scelta nel bel mezzo dell’incastro Dzeko-Milik-Under, tenendo comunque conto che la Juve potrebbe decidere di prendere un altro attaccante se Higuain risolvesse per accettare una nuova destinazione. settimana calda, quasi alla fine dell’estate, anche sul fronte Bakayoko che si aspetta di risolvere qualsiasi ... Leggi su alfredopedulla

