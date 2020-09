Crisanti a Globalist: 'In questa fase Covid-19 si tiene sotto controllo solo aumentando i tamponi' (Di domenica 6 settembre 2020) I numeri sono in crescita, ci sono molti timori e molta incertezza? Quanto incerta è oggi la situazione a suo avviso ? I casi attuali sono molto molto più bassi di quelli di febbraio e marzo, siamo in ... Leggi su globalist

I numeri sono in crescita, ci sono molti timori e molta incertezza? Quanto incerta è oggi la situazione a suo avviso ? I casi attuali sono molto molto più bassi di quelli di febbraio e marzo, siamo in ...

Crisanti: "I casi di Covid di oggi sono venti volte inferiori a quelli reali di marzo"

La situazione è meno preoccupante anche se potrebbe sempre sfuggire di mano, perché fino al vaccino nulla sarà sicuro. "Il virus continua a colpire nel mondo, e l'Italia non è in una bolla: è esposta ...

