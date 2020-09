Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl al collasso. "In arrivo 30 operatori da Brindisi" (Di domenica 6 settembre 2020) Nell'ospedale Di Venere allestita una seconda tenda dove nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami ma solo su prenotazione. "Inutile - spiegano alla Asl - venire senza prenotazione". Ma intanto sono finiti i reagenti per i test rapidi (referto in 45 minuti): "Ma nessun... Leggi su repubblica

fattoquotidiano : Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - StraNotizie : Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl al collasso. 'In arrivo 30 operatori da Brindisi' - Borderline_24 : #Bari, #Movida senza controllo nell'Umbertino: 'Assembramenti e poche mascherine' - infoitinterno : Covid, arrivato a Bari cargo dalla Cina con 60 tonnellate di mascherine e Dpi - BitontoLiveIt : #Bitonto Controlli anti Covid nei macelli: ASL Bari capofila di un piano nazionale per frenare nuovi focolai -