Colpito da rotore di elicottero sulle Tre Cime: morto finanziere Sergio Francese (Di domenica 6 settembre 2020) Nella giornata di ieri sulle Tre Cime di Lavaredo è avvenuta la tragedia: durante un’esercitazione congiunta tra il gruppo di soccorso alpino della Guardia di Finanza e quelli del soccorso alpino e speleologico Veneto, l’appuntato Sergio Francese ha perso la vita. L’uomo di 55 anni prestava servizio alla Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

