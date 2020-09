Chiara Ferragni e Simona Ventura nuovo programma in Rai? L’indiscrezione (Di domenica 6 settembre 2020) In queste ore sta circolando un annuncio bomba che riguarda due regine dei social e della tv italiane. Sembrerebbe infatti quasi certo che Chiara Ferragni e Simona Ventura siano pronte per condurre un nuovo programma che andrebbe in onda su Rai 2. Ecco dunque tutte le anticipazioni ed i dettagli su tale rumors Simona Ventura e Chiara Ferragni pronta a condurre una programma su Rai 2? L’indiscrezione È stato il sito di Roberto Alessi, Novella2000, il primo a lanciare l’indiscrezione su un possibile nuovo programma in Rai di Chiara Ferragni e Simona ... Leggi su tutto.tv

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - zackaryrowin : RT @alwsinmyhrt: in questo mondo ma soprattutto in italia servono più persone,più menti come quella di chiara ferragni e fedez. sempre più… - GossipItalia3 : Chiara Ferragni Instagram scollatura maxi, top micro: followers stupefatti #gossipitalianews - dreamhope13 : Ho apprezzato le storie di Chiara Ferragni sul prenderci cura della nostra mente. Però vorrei far notare che dovre… - cheTVfa : Due donne grintose e una passione sconfinata per la moda: questo il nuovo progetto tv che vedrebbe impegnate… -