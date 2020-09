Calciomercato Napoli: il PSG vuole Ruiz e Koulibaly, Leonardo telefona a De Laurentiis (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Napoli: Leonardo ha telefonato a De Laurentiis per avere informazioni su Fabian Ruiz e Koulibaly Secondo il Corriere dello Sport Leonardo avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per conoscere la situazione legata a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il dirigente del Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino i due gioielli del Napoli e per questo ha chiamato De Laurentiis per un sondaggio esplorativo. Secondo il Corsport al club francese è staro risposto che per portarli sotto la Tour Eiffel servono 140 milioni. 70 ciascuno. Per il difensore senegalese è questa la richiesta avanzata anche al Manchester City (dopo una lunga trattativa ... Leggi su calcionews24

