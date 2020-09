Bugo torna a parlare di Morgan col dente avvelenato: le sue parole (Di domenica 6 settembre 2020) Nuove parole al vetriolo: a quanto pare, la faccenda di San Remo continua a non andare giù al cantante Bugo, che attacca di nuovo Morgan Bugo e Morgan sul palco dell’Ariston (Fonte foto: Getty Images)Giunti ormai quasi alla fine dell’estate, quello tra Bugo e Morgan è ricordato solo come un divertente teatrino di cui rivedere le immagini, prima dei prossimi Festival di Sanremo. E c’è chi tra i tanti eventi inerenti il mondo del gossip, se ne era persino dimenticato. A lanciare benzina sul fuoco invece, ci ha pensato lo stesso Bugo, che all’epoca dei fatti decise di lasciare il palco senza dire una parola, provocato dal cambio di testo senza preavviso, da parte dell’allora compagno ... Leggi su chenews

