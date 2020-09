Brocchi: “Ibra è un giocatore pazzesco. Non penso il Milan voglia privarsi di Daniel Maldini” (Di domenica 6 settembre 2020) Cristian Brocchi, allenatore del Monza, nel post-gara di ieri dopo Milan-Monza, ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Per me abbiamo fatto una buona gara. Peccato per i due gol finali che hanno rovinato la partita, non giocavamo una partita importante da febbraio e dobbiamo riprendere il ritmo perché un’inattività così grande non c’è mai stata. Milan? Sicuramente i giocatori importanti fanno la differenza, Ibra, Theo, fanno girare la squadra e sono pedine fondamentali. Pioli è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Ibra è sempre Ibra, è un giocatore pazzesco. Tonali ha qualità, sicuramente è diverso da Pirlo, è un mix fra Gattuso e Andrea. Su Maldini non penso ... Leggi su alfredopedulla

